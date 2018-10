Sto nesten fire timer i kø før butikkåpning

Sist oppdatert 13/10/2018 kl 13:10

– Vi sto opp klokken fire i natt, sier Sebastian Vollan (14) og Thomas Fjerdingen (14) som sto aller først i køen til åpningen av Biltema sin nye storbutikk i Stjørdal.

Ved åpningen klokken 8 hadde køen blitt lang.

– De neste kom i 7-8-tiden, sier Thomas Fjerdingen som synes butikken er veldig stor og fin. – Og det er kjempebra at den er kommet nærmere sentrum.

Fikk gavekort

De to gode vennene var blant de første 100 gjestene som fikk et gavekort på 250 kroner av Biltema. Og gavekortene kommer til å gå godt med.

– Hva vil dere bruke gavekortene på?

– Blant annet verktøykasser, sier Sebastian Vollan.

– Og skruer til sykler og motocross, sier Thomas Fjerdingen som har drevet med motocross i mange år. -Men jeg tenker å slutte med det nå og begynne å kjøre lettsykkel i stedet.

Vennene er litt trøtte selv om de sørget for å legge seg tidlig.

– Vi lå over hos «Sebbe» for å rekke å få litt søvn først siden vi kommer til å være her en stund utover dagen, sier Thomas Fjerdingen.

– Fantastisk respons

Varehussjef Jan Are Olden er meget fornøyd med responsen på åpningen av Biltema.

– Det rydde inn 200 mennesker her og vi forventer at det øker utover dagen når folk har våknet og burgerne våre er stekt, sier Jan Are Olden.

Butikkens ansatte har stått på i ti dager for å gjøre klart til åpningsdagen.

– Vi har jobbet natt og dag for å få til dette, sier Jan Are Olden som synes det er artig å få åpnet butikken og sett resultatet.

Større utvalg

– Har du hørt noe fra kundene?

– Folk er strålende fornøyd, sier Jan Are Olden, minst like fornøyd. – Vi har ventet på denne sammenslåingen i fire år nå.

– Hva er den største forskjellen på denne butikken og de to forrige?

– Det må være caféen og at vi har 5500 kvadratmeter med større utvalg, sier Jan Are Olden om den oversiktlige og sentrale butikken.