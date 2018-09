Stokke-dobbel avgjorde prestisjeoppgjøret

Sist oppdatert 28/09/2018 kl 23:45

Brødrene Hopmark Stokke scorer mål i bøtter og spann for hvert sitt lag. Fredag kveld scoret lillebror Stian (25) begge målene i lokaloppgjøret mellom Fram og Lånke som Skatvals-laget vant 2-0.

Da han ble byttet ut noen minutter før slutt var matchvinneren mest opptatt av å ta hånd om sin skadde medspiller og kompis Oskar Leirvik Olsen. De to målene og seieren var langt fra det viktigste akkurat da.

– Jeg må bare inn til Oskar og ta vare på han, sa Hopmark Stokke.

Lillebroren til Sondre, som er toppscorer i Stjørdals-Blink, scoret ett mål i hver omgang da Fram fortsatte sin ubeseirede ferd gjennom 5. divisjon. Det andre kom to-tre sekunder etter at Oskar Leirvik Olsen fikk seg en ordentlig smell i en duell og ble liggende igjen på bakken.

Spisskompetanse

I likhet med våroppgjøret på Tønsåsen ble det tett og jevnt mellom de to «rivallagene». Og i likhet med i vår var det Fram som var hvassest lengst framme i banen. Angrepsduoen John Valstad og Stian Hopmark Stokke er en konstant trussel for alle forsvar i denne divisjonen, og rett bak lurer Anders Holmen. Det gjør at Fram har masse fart og fysikk i front.

– Det er alltid artig å slå Lånke, men dette var vel ingen stor fotballkamp. Litt på grunn av forholdene, men vi kan bedre, mente midtbanespiller og trenersønn Niklas Nytrø etter kampen. Nå skal kameratgjengen opp i 4. divisjon og Nytrø junior håper alle blir med for å kjempe om poeng en divisjon høyere opp. Selv er han forberedt på milevis med pendling.

– Jeg jobber i Stavanger, men jobber turnus, så jeg kommer hjem så ofte som mulig. Målet er å spille mest mulig for Fram også neste sesong, sier Niklas Nytrø.

Går for gull overalt

Fram står nå med imponerende 43 av 45 mulige poeng. De eneste poengene de har avgitt kom i serieåpningen hjemme mot Flatanger 29. april som endte 0-0. Nå er målet for resten av sesongen klart.

– Vi går for seier i Obos-cup og seier i kretsmesterskapet, sier Niklas Nytrø, og aller først skal de slå Nessegutten i sesongens siste seriekamp på torsdag. Deretter venter semifinale i Obos-cup mot Trønder-Lyn søndag 14. oktober. Semifinale om kretsmesterskapet i 5. divisjon kommer også i løpet av oktober.