Sist oppdatert 25/11/2018 kl 14:27

To minutter på to natt til søndag meldte politiet i Trøndelag at de hadde avsluttet en privatfest. Festen foregikk i Stjørdal og det skal ha vært mange mindreårige samlet på stedet. Det var klager fra naboer til privatfesten som meldte fra til politiet.