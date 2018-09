Stor suksess med Route 26

Sist oppdatert 30/09/2018 kl 15:27

De deltagende gårdene langs fylkesvei 26 på sørsiden av Stjørdalselva, trosset regnet og fikk stort besøk søndag.

Tilbudet er tilrettelagt for familier og på Eidum Gård i Sorta hadde Stall eidumstrøa med Eli i spissen stort besøk av ridende barn på Islandshest. Ersgard serverte kyllingryte med chilli. Det var kunst- og interiørvarer både her og på gårdene Øfsti og Solheim gård. (Artikkelen fortsetter under bildene!)

Arrangørene, rundt 10 i tallet har funnet et konsept ikke ulikt Den gyldne omvei på Inderøy. Vi spår videre utvidelse av besøksdager i årene som kommer. Dyr og barn hører tydelig sammen. I tillegg tar man her i vare tradisjoner som de yngste gjerne bør bli kjente med. Arne Stene på Øfsti søndre var imppnert over oppslutningen.

– Det ser ut til at været slett ikke bremser folk fra å dra ut. Her på gården er vi veldig fornøyd med økt besøk, sier Arne Stene.