Store avlinger gjorde at de måtte bygge salgsbod

De 59 fellesdyrkerne hos Monica og Odd Einar Friheim i Kveinndal’n i Hegra produserte så mye grønnsaker at de måtte opprette en salgsbod for å få unna avlingen.

– Avlingen ble kjempebra. Både grønnsakene og ugresset eksploderte da det kom regn etter den lange finværsperioden. Da ble det mye arbeid i en periode, sier Toril Kringen.

Sammen med mannen Kristian og barna Krisander (8) og Petra (2) utgjør familien fire av 59 fellesdyrkere på den 3,5 mål store jordlappen ved gården til familien Friheim i Hegra. Årets sesong er den andre hvor folk i nærområdet får sjansen til å dyrke sine egne grønnsaker i fellesskap med andre.

– Vi har ulike grupper som har ansvaret for ulike områder. Nå er innhøstingsgruppen i full gang, men alle bidrar, forteller hun.

En kveld ukentlig

Familien Kringen angrer ikke på at de valgte å bli med.

– Vi har i gjennomsnitt vært her en kveld i uken, og det sosiale er minst like viktig som avlingen. Vi slarver litt sammen, drikker en kaffekopp og jobber i felleskap. Dessuten lærer vi mye og jeg synes det er interessant å ta del i fellesdyrkingen, og i tillegg kommer vi oss ut, sier Toril Kringen.

Hele 24 ulike sorter grønnsaker er blitt sådd og plantet i løpet av sommeren.

– Alle som er med får sin del av avlingen, men noen sorter ble det for mye av. Løk og gulrøtter bugner det av, sier hun.

Garantert med neste år

I tillegg til ulike sorter kål, gulrøtter, potet og løk, har de også et drivhus som bugner av squash, tomater, agurker og chili.

For åtteåringen Krisander har det vært en opplevelse delta i dyrkingen sammen med søster, mor og far.

– Jeg er glad i grønnsaker, og jeg synes det er moro å være med på arbeidet. Da vi satte poteter fikk jeg sitte på traktoren. Dessuten har vi dyrket frem mange fine grønnsaker, forteller han.

Mamma Toril Kringen forteller at noen ganger er ikke iveren over å bli med i åkeren like stor for de yngste, men når Petra og Krisander først er på plass synes de det er moro. Derfor er det ingen tvil om hva som blir hobbyen neste sommer.

– Vi kommer garantert til å være med neste år, sier Kringen.

Ingen gullgruve

Monica og Odd Einar Friheim forsto tidlig at avlingen kunne bli i meste laget, og snekret sammen en salgsbod like ved jordlappen.

– Salgsboden har vi hatt mye moro med, og det kommer en jevn strøm med kunder som vil kjøpe ferske grønnsaker til en rimelig penge. I stedet for å kaste grønnsakene er det mye bedre at vi forsøker å selge dem, sier Odd Einar Friheim.

Selv om interessen har vært stor, blir salgsboden ingen gullgruve. For dem som i all sin optimisme drømte om cruise på Middelhavet, strør Friheim en solid klype salt i såret.

– Vi snakket om å bruke inntektene på en togtur til Trondheim for å spise et godt måltid sammen. Men vi må nok selge ut salgsboden 100 ganger bare for å få råd til togbilletter for 59 stykker. Vi kommer til å avslutte salget ved salgsboden i slutten av september, sier han.

Stor oppslutning

I fjor deltok 28 personer fordelt på seks familier. I år deltar tolv familier og 59 personer på fellesdyrkingen i Kveinndal’n.

– Vi hadde aldri drømt om så stor oppslutning. På nyåret vil vi markedsføre fellesdyrkingen på nytt, og her er det god plass til å ta imot enda flere, sier Friheim, og peker utover åkeren som står klar til å ta imot ivrige grønnsaksdyrkere om et drøyt halvår.