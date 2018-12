Store gutter fikk store traktorer til jul

Verken Sivert Avelsgaard fra Hegra eller Bjørn Johan Stokke fra Selbu stolte helt på at de fikk gaven de ønsket seg til jul. Da måtte de kjøpe den selv.

Fredag før jul var det, som seg hør og bør når nye traktorer skal leveres ut, høytidelig overrekkelse med kaffe og bløtkake ved Eiksenteret Stjørdal. For Bjørn Johan Stokke sin del,var det ikke første gangen han kjøpte en Massey Ferguson. På gården oppi Selbu har de vært trofaste mot dette traktormerket i generasjoner. Litt annerledes var det for Avelsgaard.

– På min gård var det Ferguson på 1950 og -60 tallet. Siden har det vært andre merker, så jeg tenkte å avslutte min karriere som traktorkjøper med en Massey Ferguson igjen. Da betrakter jeg ringen som sluttet. Etter å ha fått litt informasjon om bruken av traktoren, ser jeg virkelig fram til å kjøre og bruke nytraktoren til diverse arbeidsoperasjoner. Førsteinntrykket var veldig bra, sier Sivert Avelsgaard.

Avelsgaard og Stokke har kjent hverandre i mange år gjennom sitt arbeid ved brann-og brøyteavdelingen ved Avinor Værnes. Der diskuteres traktorer titt og ofte.

– Svært sjelden ble vi enige om hvilket merke som var best, men nå ser jeg iallfall lyst på tilværelsen for Sivert sier Bjørn Johan Stokke med et aldri så lite smil rundt munnen