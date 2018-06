Sist oppdatert 11/06/2018 kl 21:39

Statens vegvesen gjennomførte en storkontroll på Hell mandag, og hele 31 kjøretøy ble begjært avregistrert. I tillegg ble en lett-motorsykkel avskiltet for å ha kjørt med utslitt bremseskive.

Mange av de kontrollerte fikk også kontrollseddel for tekniske mangler, det ble ilagt fem bruksforbud, og det ble inngitt en anmeldelse for manglende førerrett for klasse BE. Det ble også påpekt manglende lys bak på tilhenger.