Yngst, best og størst i kjeften

Sist oppdatert 10/08/2018 kl 16:44

– Lett match var det vel ikke, men det gikk da vel greit.

Pappa og to sønner i samme finale under Landsskytterstevnet er ikke hverdagskost, men familien Haugen var veldig involvert under fredagens feltfinale. Det ble yngstemann av de tre bla´ Haugen fra Meråker som ble den aller beste. 22-åringen Ola Edvart smelte til med fullt hus; tolv treff og seks innertreff i feltfinalen. Det var ett treff mer enn storebror Lars Emil (26) og ytterligere ett treff bedre enn pappa Ludvig. Dermed ble det også medalje i Landsskytterstevnet for den yngste av brødrene.

– Jeg hadde nok en liten fordel med at jeg ikke skjøt bane mellom felt og dagens finale i motsetning til dem, sier en uvanlig beskjeden Ola Edvart Haugen.

– Mamman din påstår at du er den mest storkjefta i familien, og at du har vært litt ovenpå etter finalen. Stemmer det?

– Haha. Tror nok det er mange som kan skrive under på at jeg er størst i kjeften i familien ja, men begynner å få en sterk konkurrent i lillesøster, sier Ola Edvart Haugen og sikter til 18-åringen Ragnhild, som satser hardt på skyting.

22-åringen er et stort skyttertalent, men har nesten ikke skutt siden han var i feltfinalen under Landsskytterstevnet i Førde i fjor.

– Jeg skjøt et stevne med 30 skudd fredagen før Landsskytterstevnet. Det er det eneste siden Førde.

– Talentet er tydeligvis til stede i rikt monn. Vurderer du å begynne og trene litt mer?

– Næsj, må vel kanskje det nå for å forsvare dette resultatet. Mulig jeg skyter meg ned i klasse 2 så jeg kan skyte bare knestående og liggende. Jeg sliter så mye på stående. Da hadde jeg nok fått større lyst til å skyte mer.

– Da går du vel for gull i klasse 2 neste år?

– Går for gull vettu. Neida, sier Ola Edvart Haugen og ror litt, men det passer ikke helt imaget for den mest storkjefta i familien.

Ola Edvart Haugen endte på delt 57. plass i feltfinalen. Med ett innertreff mer ble Ole Erik Thoresen fra Hommelvik beste lokale feltskytter på delt 45. plass. Lars Emil Haugen ble nummer 157, mens pappa Ludvig endte på 188. plass.