Støttemedlemmer skal gjøre toalettpapir overflødig

«Alle» lag og foreninger selger toalettpapir. Nå kutter Tangmoen IL ut den dugnaden og erstatter det med støttemedlemskap som skal gi dobbelt så mange kroner i kassa.

– Dette blir den eneste økonomiske dugnaden til våre fotballspillere kommende sesong, sier Tangmoen-leder Kristian Nisja. Enkelt og greit skal spillerne i ungdomsklassen selge ti støttemedlemskap til 100 kroner og hver og i barnefotball skal de selge fem av dem. Gulroten er at støttemedlemmene får 15 prosent rabatt på alle ordinære varer hos Tangmoens samarbeidspartner G-Sport i Torgkvartalet.

– Vi ønsker å gå en annen vei enn toalettpapir. Alle andre klubber selger det, innkjøpsprisen stiger noe som gjør det vanskeligere å tjene like mye på det som tidligere, og ikke minst er det krevende både å lagre og selge, sier Nisja.

Nesten ren netto

Tangmoen-lederen er klar på at denne vridningen av dugnadsinnsatsen vil være økonomisk gunstig for klubben, – trolig nærmere en dobling av inntektene med mindre jobb.

Totalt satser Tangmoen IL på å selge 3.000 støttemedlemskap. De 300.000 kronene som kommer inn på dette er omtrent ren netto. Også G-Sportsjef Rune Maalø håper på nettofortjeneste og at «hjemklubben» hans tjener bra på ordningen.

– Jeg er positiv til alt som kan innbringe ekstra inntekter til Tangmoen. Samtidig håper vi selvsagt å øke volumet på det vi selger i butikken så mye at vi tjener inn de 15 prosentene i rabatt og vel så det, sier Maalø, som understreker at rabatten ikke gjelder på salgsvarer og elektronikk.

Lettsolgt

Tangmoen-leder Kristian Nisja og sporslig leder Joakim Korstad er opptatt av at klubben skal være nytenkende på finansiering av driften.

– Vi skal være en klubb for alle. Derfor jakter vi hele tiden på inntektskilder som kan gi oss «lettere» penger for å drive klubben videre. Før denne sesongen økte vi ikke treningsavgiften til noen av lagene, – tvert imot så senket vi den for noen av klubbens lag, sier Korstad.

Nå blir salget av støttemedlemskap den eneste økonomiske dugnaden for Tangmoen-spillere. Det gjør at en juniorspiller i klubben må ut med 3.300 kroner, inkludert de 1.000 kronene han eller hun selger støttemedlemskap for.

– Dette tror vi også er en enkel «greie» å selge. Handler du for mer enn 700 kroner hos G-Sport i løpet av året har du tjent inn hundrelappen, sier Joakim Korstad.