Strømmen forsvant rett før Åge-konserten

Sist oppdatert 13/07/2018 kl 21:56

Det var antydning til dramatikk da strømmen ble borte i Tydal rett før Åge og Sambandet gikk på scenen på Tydalsfestivalen.

I et praktfullt sommervær innledet Jacks & Jokers årets festival på Stuguvoldmoen. De spilte før kveldens, og helgens, store trekkplaster Åge Aleksandersen og Sambandet skulle på scenen. Det var i dette vaset at strømmen ble borte. Men heldigvis varte bare strømbruddet i omtrent fem minutter og dermed ble det Levva Livet og full pakke med selveste Åge til et stort og feststemt publikum.

Tydalsfestivalen fortsetter med et comeback av legendariske Gåte sent fredag kveld.

Lørdag er det først familieforestilling der kjente navn som Elg og Jonne og Dæm skal på scenen. Deretter blir det feststemning med Sjuende Far i Huset, Beist og Adrian Jørgensen før livefavorittene Oslo Ess entrer scenen ved midnatt lørdag kveld.