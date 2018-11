Suksess-restaurant vil utvide

Sist oppdatert 10/11/2018 kl 08:48

Til sommeren kan Lai Thais kunder få sitte ute og nyte mat og drikke.

Siden åpningen i mars har den thailandske restauranten Lai Thai øverst i Kjøpmannsgata blitt tatt svært godt imot av sultne stjørdalinger. Ofte er lokalene fulle, og nå er hovedeier Terje Brustad (65 prosent) og kona og medeier Kesorn Brustad (35 prosent) i ferd med å klekke ut en plan for at flere kunder kan benytte restauranten samtidig.

– Vi kommer til å rive den eksisterende verandaen, og bygge en ny med tak og vegger som kan heves og senkes etter behov, sier de.

Kvart million

Både i Stjørdal og andre steder er slike uterom blitt populære, og sterke og praktiske markisematerialer gjør at uterommet oppleves som lunt og godt selv om sommertemperaturene skulle vise seg å bli noe lavere enn årets.

– Vi har begynt å lage et grovbudsjett, og vi havner nok på rundt en kvart million kroner. Utvidelsesplanene er greit for utleier, og jeg har allerede pratet med en leverandør av markiser. Når tegningene er ferdige skal jeg snakke med kommunen. Det blir mye triveligere å sitte ute når vi får dette på plass, sier Terje Brustad.

Pangstart

Da restauranten åpnet i mars, var det tydelig at mange hadde ventet på åpningsdagen. På grunn av forsinkelser i levering av møblene til restauranten, ble åpningen utsatt i flere måneder.

– Vi gikk tom for mat enkelte dager i begynnelsen, og vi hadde nesten ikke tid til å få på plass rutinene før åpningen skjedde. Dermed ble det litt kaos til å begynne med, men etterpå har våre medarbeidere blitt svært så dyktige, sier ekteparet Brustad.

I dag omsetter Lai Thai for rundt 430.000 kroner netto i måneden, noe som er svært bra for et nyoppstartet serveringssted i Stjørdal.

– Vi har blitt svært godt mottatt av stjørdalingene, og de liker tydeligvis thailandsk mat. Ungdommer og småbarnsfamilier bruker mest take away, mens familier med større barn og middelaldrende gjerne tilbringer tiden inne restauranten, sier Kesorn Brustad.

Mat fra hjertet

Hovedgrunnen til at Lai Thai er blitt så populær, er naturlig nok maten.

– Vi lager maten fra hjertet, og vi ønsker å servere hjemmelaget thailandsk mat. Allerede som 7-åring laget jeg mat til familien, og noen av våre ansatte har jobbet som kokker hjemme i Thailand, sier Kesorn Brustad.

Mange av kundene er stamgjester, som gjerne dukker opp flere ganger i uken.

– Vi har noen som kommer innom og spiser nesten hver eneste dag, sier hun smilende.

Signaturretten Thai Red Curry og innbakt and er noen av rettene som gjestene foretrekker.

– Grossisten på Heimdal begynte å reagere. Han fortalte meg at ingen andre bestilte så mye and som oss. Anderettene er blitt kjempepopulære, sier Terje Brustad.

Totalt jobber åtte personer i restauranten, fordelt på mellom tre og fire årsverk.

Overgang

Terje Brustad jobbet tidligere som daglig leder ved Sandfærhus Parkering, men valgte å selge seg ut. Han innrømmer at overgangen fra parkering til restaurantdrift ble stor.

– Det var mye å sette seg inn i, og jeg har lært mye underveis. På forhånd var jeg skeptisk til å begi meg inn i restaurantbransjen. Samtidig var dette livsdrømmen til kona, og det er kjempemoro at vi har blitt tatt så vel i mot. Selv om det er tøff konkurranse i markedet, er miljøet godt. Fra eieren av Napoli har vi fått mange gode tips og råd, og det setter vi pris på, sier han.