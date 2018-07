Frams superjenter helt til topps

Sist oppdatert 07/07/2018 kl 14:36

Frams 13-årsjenter knuste svenske Films SK i finalen i Storsjöcupen. Til slutt ble det seier 4-0 til Skatvals-jentene.

Skatvals-klubben opplever en helt fenomenal Storsjöcup og jentene på 13-årslaget leverte en strålende finale mot sine svenske finalemotstandere. I løpet av ti «magiske» minutter i andreomgangen, fra det 35. til det 45. minutt scoret Fram-jentene fire mål.

To scoringer av Sandra Veimo og ett hver av Tuva Søraunet og Guro Elise Amdal sørget for en overlegen og sikker Fram-seier. Skatvals-jentene hadde god defensiv kontroll og hadde også klart flest sjanser i kampen.

– De var ganske gode, men aller tøffest var det å slå Trygg/Lade i 8-delsfinalen, sier kaptein Tiril Aksethø Røkke, som ble kåret til finalens beste spiller.

– Så var det herlig å slå Steinkjer. De tapte vi mot i serien i vår, sier Aksethø Røkke, som innrømmer at hun er litt sliten etter sju kamper på fem dager, men det gjør ingenting akkurat nå.

– Det her er herlig, sier hun. Nå venter fotballferie, men først skal hun bruke opp siste rest av stemmen til å heie på Fram-guttene som spiller finale i 14-årsklassen.

Det var også et bittelitt redusert Fram-lag som spilte finalen. Signe Kristoffersen har vært på sykehus i et par døgn, men kunne fra publikumsplass se lagvenninnene sikre seieren på banen.

Det var heller ikke med lett hjerte at Dina Olafsdottir reiste fra Östersund mellom semifinalen og finalen. Foreldrene hadde ikke helt planlagt finaleplass i Storsjöcupen, så for å rekke sydenflyet måtte hun droppe finalen.

Finalen ble ikke akkurat veldig velspilt på en humpete bane og med mye vind, men seieren var fullt fortjent til entusiastiske skatvalsbygger.

For aller første gang vinner dermed et lag fra Skatval sin klasse i Storsjöcupen og i løpet av dagen har de ytterligere et lag i finalen. 14-årsguttene møter argentinske Tucuman i finalen i den årsklassen.

Trenere og ledere for seiersjentene er Johnny Sivertsvik, Ivar Amdal og Inge Auran.