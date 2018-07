Superraskt temperaturfall på gang

Sist oppdatert 18/07/2018 kl 19:05

I løpet av få timer onsdag ettermiddag blir det slutt på tropevarmen. Temperaturen skal falle med ti grader.

Svetter du og ønsker deg litt kjøligere vær? Du er bønnhørt. For fra i 16-tiden onsdag ettermiddag vil Stjørdals-regionen oppleve et usedvanlig temperaturfall. Mens det er omlag 27 grader nå klokka 115 vil det klokka 19 være «bare» 18 grader i følge yr. no. Utpå kvelden blir det også en god del regn og temperaturen vil fortsette å falle. Nattetemperaturen vil være ned mot 13 grader. Men etter et døgn med litt skyer og litt svalere temperaturer blir det sol og stadig varmere utover torsdagskvelden og fredagen, før gradestokken igjen skal nærme seg godt over 20-tallet igjen i løpet av helga. Mot slutten av neste uke er det forresten tropetemperaturer på gang igjen.