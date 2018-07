Superstart i Danmark

Frams juniorjenter fikk en pangstart på Dana Cup da de slo Amma FC fra India hele 5-0 i åpningskampen.

To lokale lag deltar i verdens tredje største fotballcup for ungdommer. Over 1.100 lag er på plass i danske Hjørring og blant disse er ett lag fra Skatval og ett fra Frosta.

Fram stiller med lag i klassen for jenter 19 og åpnet cupen tidlig tirsdag med å spille mot Amma FC fra India. Vilde Søraunet ble kampens store spiller da hun satte inn hele tre mål mot motstanderne fra verdens nest mest folkerike land. Martine Aksethø Røkke og Eva Tula Aunet scoret de to andre målene i 5-0-seieren.

Fram-jentene spiller sine to siste innledende kamper onsdag, – begge mot norsk motstand. Først er Råde motstander før Kvinesdal står på motsatt banehalvdel onsdag kveld.

Neset stiller lag i gutter 19-klassen og åpner Dana Cup med kamp mot Egersunds IK tirsdag ettermiddag. Onsdag formiddag er danske Kolle Bold Klub motstander, mens den tredje innledende kampen spilles mot Stathelle og Omegn onsdag kveld.