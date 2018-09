Svømmehallen stengt med umiddelbar virkning

Stjørdal svømmehall er stengt på grunn av høye bakterietall i bassenget.

– Bassenget er stengt med øyeblikkelig virkning fra fredag ettermiddag. Dette handler om bakterier vi ikke ønsker at folk skal bade i, sier eiendomssjef i Stjørdal kommune, Bjørn Bremseth.

Nå blir det gjort en behandling av badevannet med sjokk-kloring. Håpet er at dette skal ta knekken på bakteriene. Dersom dette fungerer som ønsket kan svømmehallen bli åpnet igjen på onsdag.

Bremseth forteller at de har gjennomført en tilsvarende runde med sjokk-kloring, av samme årsak, også tidligere. Dette skjedde for et snaut år siden.