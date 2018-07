Sydenstemning på stranda

Sist oppdatert 06/07/2018 kl 09:13

Folk strømmet til strendene torsdag. Nå blir det litt mer skyet og litt lavere temperatur i helga, men så kommer sommeren tilbake for fullt.

– Det var veldig stor utfart til Storvika torsdag, forteller Ole Myrbekk. Det er barn og barnebarn til Myrbekk som drifter Storvika Strandkiosk i sommer, men «senior» er selvsagt innom og passer på at alt går bra.

– Mange Værnes-pensjonister var innom og koste seg på langbord, forteller Myrbekk, men det var også mange «førtegangsbesøkende» i Storvika torsdag.

– Det var ekstra trivelig i dag med besøk fra mange speidere som er på landsleir i Lånke. Masse kjekk ungdom, sier Ole Myrbekk.

Værmeldingene framover tyder på at det snart blir flere fine stranddager i Trøndelag. I helgen og mandag vil temperaturene ligge og vake rundt 15 grader og det vil være en god del skyer. Fra og med tirsdag spretter gradestokken over 20 igjen og sola skal kikke mer og mer fram. Det lover slett ikke verst for den som ønsker seg sol og varme.