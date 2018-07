Sykler 11.000 kilometer med hjelp fra stjørdalinger

Kjetil Utne (62) la tirsdag ut på den nesten 11.000 kilometer lange sykkelturen til India for å skape oppmerksomhet for barns rettigheter. Første etappe gikk til Stjørdal.

Allerede i Malvik oppdaget Kjetil Utne at sykkelen hadde noen konstruksjonssvakheter som gjorde at kjedet gnagde både på girvaier og setet. Med over 1.000 mil igjen, var det klart at noe måtte gjøres. Måtte turen avbrytes nesten før den begynte? Onsdag morgen troppet han derfor opp hos de erfarne sykkelfolkene hos Moksnes Sport for å få gode råd og tips. Der kunne de raskt fastslå at sykkelen enten manglet en del, eller hadde en uheldig konstruksjon, slik at kjedet gnagde. I tillegg var et avstiverstag under setet kappet feil, så det kunne umulig holde helt til India, knapt nok til Storlien

Kjetil Utne har i lang tid planlagt turen, men det var vanskelig å finne rette type el-sykkel for en slik ekstrem tur, som går fra Trondheim via Sverige, Latvia, Litauen, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Iran, Pakistan og ender opp i India å skape oppmerksomhet om barns rettigheter inkludert barn og unges rett til å bli hørt. I forkant av, og under turen driver han en innsamlingsaksjon til å utvikle og drifte et tilbud for alternativ barneomsorg som den indiske barnerettsorganisasjonen The Concerned for Working Children (CWC) driver på sitt senter Namma Bhoomi i Sør-India. Systemet som er satt opp i mange land for å ta vare på barn som trenger omsorg og beskyttelse er ofte nedverdigende og har fratatt barna verdighet og omsorg.

Utstyrt med gode råd og en ny trinse for kjedet fra Moksnes Sport, gikk turen videre opp til Hjelpemiddeleksperten, som holder til på gamle Gråbrek Mølle. Der fikk Utne hjelp til å montere den ekstra trinsen, slik at kjedet holdt seg klar av både sete og girvaier, ny vaier ble satt på og staget under setet ble avstivet. I tillegg tok Magnus Risberg hos Hjelpemiddeleksperten seg tid til å både justere girene og fikse et par andre småting som ikke fungerte optimalt på trehjulingen. Både Moksnes Sport og Hjelpemiddeleksperten takket forøvrig nei til betaling for jobben, siden turen går til et godt formål.

Det ble med andre ord en litt trøblete start på eventyret til Kjetil Utne, men han sier at det er bra problemene oppsto så tidlig, og ikke mens han befant seg på øde strekninger i Armenia eller Iran. Heldigvis finnes det godt med sykkelekspertise og teknisk fagkunnskap i Stjørdal, slik at ferden nå går videre, en dag forsinket.

Turen kan følges på facebooksiden https://www.facebook.com/NorwayIndiaBikeathon/ eller nettsiden http://www.norway-india-bikeathon.no/