Ta med hunden på boklansering

Hunden er i fokus og skal helst adlyde eieren når Einar Holmvik gir gode råd om dressur og lanserer sin bok om sitt lange liv som hundeeier. Det blir anledning til å ta med sin egen hund for å lære mer om dressur på Midtkiløras kennel.

Tirsdag 31. juli klokken 19.00 inviterer Midtkiløras kennel ved Sona-brua til boklansering på sitt dressurområde. Einar Holmvik har med seg erfaringer fra et langt liv med hunden i fokus og dette videreformidler han i sin nye bok. Samtidig inviteres andre med hunder til å møte opp med egen hund til en trivelig kveld med firbente og tobente. Einar vil bidra med tips til hvordan du dresserer din hund.

– Hundedressur «live» blir det på Midtkiløras kennels dressurområde tirsdag kveld, sier Einar Holmvik som har sin boklansering samtidig som han vil gi råd til andre med hund om dressur. Området på Midtkiløra er stort og godt tilrettelagt for firbente som kan boltre seg ved kennelen. Arild Ove Østmo driver kennelen som er plassert rett vest for brua over Stjørdalselva mot Sona.