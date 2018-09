Ta turen i karolinernes fotspor

Karolinerleden er en turrute som går fra Haltdalen til Handøl i Sverige. Denne «leden» følger karolinernes fotspor den siste delen av hærtoget, som endte i en utrolig katastrofe midtvinters i 1718.

Tar du hele turen går du i et variert landskap, både i skog, over fjell og etter vei.

Vi tok en «light-versjon», og startet turen like ved Svenskelægret på veien til Essand. Leia er godt merket med stolper som forteller deg at du er på riktig vei, og ved starten her like under Øyfjellet står det en orienteringstavle der du får litt bakgrunnsopplysninger om hva som skjedde både her inne i Tydalsfjella, og litt om hvorfor denne armeen kom innover Trøndelag.

Nå er det også mange andre steder du kan ta deg inn på leden om du synes at turen her fra Svenskelægret og til Storerikvollen er i korteste laget, eller om du ytterligere vil korte inn turen. Det var denne strekningen vi tok denne gangen. Men valget er ditt eget. En annen kortversjon, som vi har gått tidligere, er å starte der hvor veibommen står i dag og følge leia hit til Svenskelægret. Da passerer du også Hærtjønna, der sagnet sier at noen av soldatene slo ihjel et befal og senket liket i tjønna. Som sagt denne gangen tok vi fortsettelsen og målet var Storerikvollen.

Etter hvert kommer du til Eggtjønna, den ligger helt inn til bilveien mot Sankåvika. Rett opp for Eggtjønna ligger Finnsbrekka, der sier sagnet at en tropp med finske soldater gikk utfor og omkom under tilbaketoget. Historien forteller oss at det lå døde soldater og hester hele fjellet innover. Så da vårsola varmet og snøen forsvant, kom tragedien fram i all sin grusomhet. Likstanken var så forferdelig at det ikke var levelig på setervollene i området. Selv om vi hadde en alle tiders tur tok vi noen pauser underveis og forsøkte å se for oss hva som skjedde i fjellet da naturen viste seg fra en annen side enn den vi fikk oppleve denne flotte dagen.

Turen går som sagt både i terrenget og etter god vei, så der vi hadde valget, enten å følge veien fra Sankåvika og til Storerikvollen, eller å følge den oppmerkede stien, valgte vi naturligvis stien, det er forresten også langs denne at stolpene som forteller at vi er på karolinerleden står. På parkeringsplassen i Sankåvika står det også en orienteringstavle.