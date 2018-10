Taper mye på sukkeravgiften

Sist oppdatert 20/10/2018 kl 20:22

Regjeringens forslag om reversering av sukkeravgiften unntatt på brus, får butikksjefen ved Coop Extra i Meråker til å reagere.

– Den norske stat gir de svenske butikkene en gavepakke. Vi ønsker å ha billige varer, men det er vanskelig å konkurrere når våre svenske konkurrenter kan operere med helt andre forutsetninger. Vi selger en firepakning med Pepsi Max for 110 kroner, mens svenskene selger samme varen til 40 kroner, sier Erling Ervik.

Regjeringen innførte fra nyttår ekstra sukkeravgift både på sjokolade og brus, også de sukkerfrie alternativene, noe som medførte at handelslekkasjen til Sverige økte. I tillegg dukket det utenlandske nettaktører som sender godteri og brus hjem på døra til norske kunder.

– Tullete

Ervik mener regjeringen burde gått mye lenger i sitt forslag til statsbudsjett for 2019.

– Det er bra at de reverserer avgiften på sjokolade, men at de ikke gjør det på brus er helt tullete. Brus er noe av det folk handler mest av i Sverige. Nå legger regjeringen opp til handelslekkasje, sier han.

Da avgiften ble innført ved nyttår fikk den umiddelbart konsekvenser.

– I vinter måtte jeg for første gang kaste sjokolade på grunn av utgått dato, og jeg har vært butikksjef her i seks år. For oss ble innføringen av sukkeravgiften dramatisk, og jeg anslår at vi opplevde en nedgang på mellom 15 og 20 prosent etter innføringen, sier Ervik, som har tolv ansatte fordelt på ni årsverk i butikken som årlig omsetter for 60 millioner kroner.

2000 færre artikler

På grunn av at Coop-butikken skiftet kjede fra Prix til Extra i september 2017, har butikken ikke alle sammenlignbare tall tilgjengelige. Men den siste måneden viser en klar trend i forhold til fjoråret.

– Bare i løpet av de fire siste ukene nå i høst har vi solgt 2.000 færre artikler, og det gjelder bare brus og sjokolade. Vi ligger langt under landsgjennomsnittet på disse varene sammenlignet med andre Extra-butikker, sier Ervik.

Sjokolade og brus har sammenlignet med en del andre varer god inntjening.

– Generelt gir disse varene et bra bidrag på bruttoen, sier han.

Færre timeverk

Også når det gjelder arbeidsplasser har avgiften fått konsekvenser, skal vi tro butikksjefen.

– For oss har det allerede medført et redusert antall timeverk, i verste fall kan det bety færre årsverk, sier Ervik, og får støtte av Gjøran Sandvik, som er salgsleder i Byggmix-avdelingen som er integrert i Extra-butikken.

– Sukkeravgiften går ut over norske arbeidsplasser, fastslår han.