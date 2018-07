Møter storlag i kvartfinalen etter loddtrekning

Sist oppdatert 26/07/2018 kl 09:04

Frams juniorjenter vant to og spilte en uavgjort i gruppespillet i Dana Cup. Nå venter selveste Lillestrøm i kvartfinalen.

Seier 5-0 over indiske Amma, ble fulgt opp med 0-0 mot Råde og 2-0-seier over Kvinesdal for Frams jenter 19-lag i Dana Cup onsdag. Dermed endte de med sju poeng og 7-0 i målforskjell i gruppespillet, og det var nøyaktig det samme som Råde. Dermed ble det delt gruppeseier, men etter loddtrekning var det Råde som endte opp som den «heldige» som kanskje får litt lettere motstand videre i cupen.

Det gjør at Fram-jentene skal møte juniorjentene til selveste Lillestrøm torsdag kveld klokka 19.25. Men til tross for at Lillestrøm har landets desidert beste damelag har juniorlaget ikke imponert med brakseire så langt i Dana Cup. Blant annet spilte de 2-2 mot Oppdal onsdag. Råde, som delte gruppeseieren med Fram, var vel egentlig ikke så «heldig» de heller, ettersom de møter Trondheims-Ørn med Stjørdals-jenta Tuva Minde på laget, i sin kvartfinale.

Fram slo Kvinesdal 2-0 sent onsdag kveld. To mål fra Martine Aksethø Røkke sendte laget greit videre i gigantturneringen i danske Hjørring.

I guttenes 19-årsklasse er Neset også videre til A-sluttspillet. I en superjevn pulje endte Neset på fire poeng, det samme som Stathelle, men målforskjellen bikket i frostingenes favør. De innledet med å spille 2-2 mot Egersunds IK, etter scoringer av Kasper Olsen og Henrik Viken, før det ble seier 3-0 over Kolle Bold Klub fra Danmark. I denne kampen scoret Karl Kristian Lehn to ganger og Jesper Berg ett mål. Den siste innledende kampen endte med tap 0-1 mot Stathelle, men det blir likevel A-sluttspill for Neset, som møter Volda i 16-delsfinale torsdag klokka 14.