Tar i bruk lekeplass som riggområde

Den kommunale parken og lekeplassen i Husbyvegen blir stengt fram til sommeren 2021.

I forbindelse med byggingen av helsehuset som har byggestart til våren blir det etablert riggområde i parken, som også er lekeplass for nærområdet i Husbyvegen.

Lekeplassen blir stengt utpå senvinteren og vil bli benyttet som riggområde for helsehus-entreprenørene fram til starten på 2021. Etter at helsehusbyggingen er avsluttet skal parken oppgraderes og den forventes åpnet for bruk igjen sommeren 2021.

Etter at den planlagte oppgraderingen av parken er gjennomført vil den bli driftet av kommunen.