Tar med seg litt av butikken ut til kundene

– Vi skal rett og slett ut på en liten turné, sier Jan Tore Brustad. Volvo-selgeren tar med seg både Volvo´er og Ford´er ut i bygdene de neste dagene.

På turnelista til Nardo Bil og Melhus Bil står Frosta, Meråker, Åsen og Gråmyra i Levanger, og stedene er slett ikke tilfeldig valgt.

– Vi har hatt en flott start på salget av Volvo fra Nardo Bil i Stjørdal, og levert flere nye biler til nettopp disse områdene. Ikke minst har vi fått mange flotte ambassadører for våre merker. Derfor har vi lyst å komme oss ut og vise flere hva vi kan levere, sier Jan Tore Brustad. Han er Volvo-selger og tar med seg Ford-selger Morten Kjelstad fra Melhus Bil på turneen.

Med seg på «scenen» har Brustad den splitter nye Volvo V60, mens Kjelstad iallfall tar med seg Ford Ranger.

– Vi skal ha med oss iallfall fire biler. Disse to modellene blir garantert med. Dersom det finnes noen ute på stedene vi skal besøke som har spesielle ønsker så innfrir vi dem, lover Brustad.

Brustad, Kjelstad og bilene tar oppstilling utenfor Extra Frosta på mandag og YX på Gråmyra tirsdag. Mandagen etter går turen til Extra Meråker før turneen avsluttes utenfor Extra Åsen mandag 1. oktober og så vender de tilbake til YX Gråmyra tirsdag 2. oktober. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Brustad gleder seg til å komme ut og møte folk på deres hjemmebaner. Ikke minst er han stolt over å ha med seg arvtakeren til det han omtaler som den legendariske V70. I bilbutikken i Havnegata skinner to splitter nye V60 og en av disse blir med Brustad på tur de neste ukene.

– Med våre biler og Fords varebilsegment får vi vist fram en spennende miks for alle. Vi håper folk setter pris på besøk i lokalmiljøet, og kommer innom oss for en hyggelig bilprat og et godt tilbud, sier Jan Tore Brustad.