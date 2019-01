Tar vare på trærne i Gågata

Stjørdal kommune retter opp litt plagsomme røtter fra 63 løvtrær langs Kjøpmannsgata. Veksten har gitt en steinlagt gate flere utfordringer. Resultatet oppleves positivt av besøkende i gata.

De startet opp arbeidet med vedlikehold allerede på ettersommeren i fjor, men betydelig «bevegelse» blant steiner under trærne langs Kjøpmannsgata har gitt kuler og humper som nå rettes opp med utvidelser og forskjønning under trærne.

– Vekst fra hvert enkelt tre sammen med større volum på rotsystemet har gitt utfordringer til underlaget forteller Arne Opheim, som er en av flere arbeidere engasjert av anleggsgartnerne 3 Kløver med adresse i Trondheim.

Sammen med Eystein Brobak har Opheim tatt opp stein og økt omkretsen rundt trærne ved å utplassere nye kantsteiner i granitt. Som en del av den praktiske utførelsen, bores og legges det armering inn blant granitten. Plater over støp innvendig holder på rund natursingel som pryder kransen rundt trærne.

– Gata fikk tilført mange nye blomster sommeren 2018, nå fornyes den på nytt, sier Arne Opem og mener handelsstanden sammen med publikum i gata kommer til å merke en positiv effekt av arbeidet.

Det er Park og idrett-avdelingen i kommunen som er ansvarlige for arbeidet, med kommunegartner Elin Aune i spissen. Et ganske betydelig arbeid utføres når 63 trær nå får en ny «sokkel» før våren synger solvarmen tilbake til gata i Stjørdal sentrum. Forskjønnelsen av Kjøpmannsgata kommer mange til gode. Våre turister og besøkende vil også gi nykommeren et forførende blikk langs gatas benker i vårsola 2019.