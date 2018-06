Tatt for råkjøring tre ganger på fire døgn

Tatt i fartskontroll to ganger på 17. mai, og det var bare fire dager siden forrige gang.

Stjørdalingen i 30-årene ble stoppet av politiet for å ha kjørt for fort tre ganger i løpet av fire døgn i mai i fjor. På morgen 13. mai ble han stoppet i Melhus. Da ble han målt til 97 km/t i en 70-sone. På nasjonaldagen, 17. mai ble han først stoppet i Alvdal på morgenen for å ha kjørt i 109 km/t i en 80-sone. Tre og en halv time senere ble han tatt på nytt, nå i Malvik der han ble målt til 97 km/t i en 70-sone.

Mannen møtte nylig i retten, mer enn ett år etter at hendelsene skjedde og etterforskningen i praksis avsluttet. Han erkjente alle de faktiske forhold i Inntrøndelag tingrett. På grunn av liggetiden hos politiet ble en «normal» bot for denne type hendelser redusert fra 17.000 til 12.000 kroner.

De tre fartsovertredelsene ga mannen totalt åtte prikker på førerkortet. Det heter seg i forskriften om prikkbelastningen at personer som registreres med åtte prikker eller mer i løpet av tre år skal miste førerretten for seks måneder. Men i dette tilfellet har ikke førerkortet vært beslaglagt. Ettersom dette ikke kan bebreides mannen fant retten, basert på rettspraksis, at de ikke kan inndra førerretten til vedkommende.