Utrykningspolitiet har beslaglagt to førerkort på E14 i Teveldalen i Meråker tirsdag kveld. Begge kjørte for fort i 80-sonen og høyeste hastighet ble målt til hele 142 kilometer i timen. I tillegg til de to førerkortbeslagene ble det skrevet ut to forenklede forelegg, melder politiet på Twitter.

