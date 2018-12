En ung mann i tenårene er kjørt til sykehus for sjekk etter en påkjørsel i Meråker sentrum. Ulykken skjedde like før klokka 17 tirsdag ettermiddag. I følge politiets melding har dette skjedd ved brua over Nustadfossen som fører fra E14 og til skoleområdet og Extra Meråker.

Den unge mannen virker i følge politiet ikke alvorlig skadd. Politiet etterforsker på stedet og vurderer å ta beslag i førerkortet til mannen som kjørte på tenåringen. Dette skal være en mann i 50-årene.