Tiårsdag for maltølsmaking

For ti år siden tok maltølbryggerne Roar Sandodden, Håvard Beitland og Kjetil Aune på Skatval initiativ til et ølbryggertreff for å samle flest mulig av bygdas bryggere til smaking og utveksling av erfaringer vedrørernde den edle kunst det er å lage skikkelig godt Stjørdals-øl.

Og andre juledag var vel 30 bryggere samlet for smaking og kommentarer til årets brygg. I anledning at det i år er ti år siden det første treffet ble arrangert, hadde bryggerne også fått laget egne jubileumskopper i tre med ti års logo inngravert.

– Vi som dro i gang treffet ville bidra til at bryggekunsten skulle holdes i hevd og fra første året var interessen god. Senere har antall deltakere økt år for år og skatvalingene har fått et stort og godt bryggemiljø. Her i Klempen skianlegg smaker vi på hverandres øl, utveksler kunnskaper og gir også bort noen hemmeligheter til hverandre. På den måten har kvaliteten på ølet, sakte men sikkert bedret seg, uten at vi har hatt en konkurranse om hvem som har det beste Stjørdals-ølet, forteller Roar Sandodden. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

Jostein Skatval orienterte om området Klempen skianlegg ligger på.Terje Stamnes, ikke ukjent revyskuespiller, hadde skrevet en hyllest til maltølet som ble avsunget unisont. Unntatt det nest siste verset som var lagt om til en molltoneart. Der var alle enige om at Terje sang den alene, før alle stemte i med siste vers i en durtoneart igjen, i en fornøyelig framføring.

Veteranen Jostein Skatval orienterte om Skatvalsmyra som er en stor myr der Klempen skianlegg i dag ligger. Den gangen gårdene tok ut myr var det ikke et eneste tre på hele området. Etter siste verdenskrig har det ikke vært uttak og skogen har tatt over. Han fortalte også at da han var yngre var det vanlig i julen, at for å smake på maltølet hos de forskjellige bryggerne, så var det nok mer vanlig at man gikk på besøk hos hverandre i større grad enn i dag.