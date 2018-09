Tid for oppussing og høstmesse

Det blir mange gode tips og mange gode kjøpsmuligheter når Byggmakker-gjengen byr inn til høstmesse torsdag.

Byggmakker Aasen & Five arrangerer sin høstmesse med mange stands i butikken torsdag. Her kan nybyggeren eller den som renoverer hus eller hytte få gode tilbud og gode råd. Det er ikke langt unna at butikksjef Jan Borge Larsen tar fram gitar og rød løper for å markere høstens ankomst og dermed bedre tid for oppussing og maling av hus og hytte. I alle fall skal denne høstmessa få besøk av mange eksperter som gjerne bidrar med svar på alt innen bygg og interiør.

Eksperter svarer på spørsmål

– Vi gleder oss stort til denne torsdagen når butikken vil være full av ekspertise på alle tenkelige områder innen bygg og interiør. Eksperter og leverandører av ovner, maling, tapet, kjøkken, baderom, verktøy, ovner og listverk kommer. Vi skal strekke oss til det ytterste for å svare på alle spørsmål. Vårt panel med eksperter skal by på god hjelp denne dagen, sier butikksjef Jan Borge Larsen og interiørekspert Mette Hole.

Tilbud til de minste

De forteller at det også er barnas dag denne torsdagen. Klokken 14.00 kommer Stjørdal brann- og redningstjeneste med informasjon om forebyggende arbeid. Da er selvsagt brannbamsen Bjørnis med. Barn som deltar på høstmessa hos BM Aasen & Five, skal få mulighet til å lage sin egen gratis fuglekasse, og andre treprodukter er også på gang i hobbyhjørnet.

«Fotokonkurranse» og levende musikk

– Med litt egeninnsats og medbrakt hammer i riktig størrelse vil nok noen barn dra hjem med sin bolig til pip-pip´ene, sier Jan Borge Larsen, som er kjent for sitt musikalske gehør og sin sangstemme. Og musikk blir det senere på kvelden, forteller Borge Larsen. (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

– På dagtid skal voksne og barn sammen få god nytte av høstmessa. Vi ønsker at det blir tatt bilder og lagt ut bilder på Facebook. Arrangøren trekker ut premier for de beste bildebidrag. Høstmessa starter klokken 10.00 og ved stengetid klokken 18.00 blir det en time å hente inn pusten på. Klokken 19.00 inviterer vi til kundekveld. Det er påmelding til denne hos Byggmakker, også her er alle leverandører til stede.

– Du nevner musikk, er det et eller annet Borge Band på gang denne torsdag kvelden?

– Vi smeller til med en kjent artist fra Trondheim: Torstein Flakne fra Stage Dolls kommer hit! Det blir enkel servering og mulighet for gode kjøp. Husk påmelding til denne kundekvelden, sier Jan Borge Larsen og Mette Hole hos Byggmakker Aasen & Five.