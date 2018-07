Tidligere frivillig-sjef har søkt seg ny jobb

Sist oppdatert 21/07/2018 kl 10:20

Hun sluttet som leder ved Frivilligsentralen i vår. Nå har Hanne Myrvang søkt seg ny jobb.

1. april sluttet Hanne Myrvang (46) som leder ved Frivilligsentralen i Stjørdal.

LES OGSÅ: Slutter som sjef på Frivilligsentralen!

– Jeg satser på at når denne døren lukkes, så har livet noe annet gøy på lur for meg. Men uansett hvor ferden går videre, så vil jeg alltid bry meg om mine medmennesker, gi av meg selv, være romslig og jobbe for et varmere og rausere samfunn, sa Hanne Myrvang da det ble kjent at hun sluttet som frivillig-sjef.

Nå har 46-åringen fra Tromsø søkt seg ny jobb. Myrvang er en av 21 søkere til en ledig stilling som veileder ved NAV Nord-Østerdal.

Som kjent er det Siri Bones som er ny leder ved Frivilligsentralen i Stjørdal.