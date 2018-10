Til finale med en spiller mindre

Sist oppdatert 15/10/2018 kl 22:29

Fram fikk en elendig start på semifinalen i Obos-cup mot Trønder-Lyn og havnet under med to mål i løpet av kampens 25 første minutter. Men så! I andreomgangen var det Fram for alle pengene. Bjørn Arild Enget reduserte på straffe og samme mann utlignet på frispar i løpet av fire strålende minutter. Bare to minutter etter at Enget sendte Fram opp i 2-2 fikk Niklas Nytrø kveldens andre gule kort og hjemmelaget måtte spille den siste halvtimen med en spiller mindre på banen. Men det skjerpet tydeligvis bare hjemmelaget ytterligere, for storscorerne John Valstad og Stian Stokke sørget for to avgjørende Fram-mål slik at det blir finale for Skatvals-laget i Obos-cup som er en turnering for lag fra lavere divisjoner.

Før finalen der skal de også ut i semifinale i sluttspill om kretsmesterskap i 5. divisjon. Den spilles borte mot NTNUI 2 førstkommende lørdag.

Frams lag mot Trønder-Lyn i kveld var slik: Espen Brevik, Petter Sandvik, Karsten Larsen Hammer, Ivar Røstad Augdal, Tor Erik Enget, Niklas Nytrø, Kasper Lie, Bjørn Arild Enget, John Valstad, Anders Holmen, Stian Hopmark Stokke, Stefan Eggan, Eivind Karlsen Ivarrud, Sondre Volden Lauvås, Petter Magnus Øyen.