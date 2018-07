Til topps i norsk langrenn

– Jeg er ydmyk til rollen, men gleder meg til å jobbe på dette nivået.

Til daglig er Bjørg Sissel Kvannli «gullskole-rektor» i Meråker. Hun er også leder av hovedkomiteen for NM på ski i 2019. Nå tar hun fatt på ytterligere et stort og viktig verv. Hun er nemlig valgt inn i langrennskomiteen, som leder norsk langrenn.

– Det startet med en telefon om at jeg kunne være en aktuell kandidat. Etter noen runder ble jeg innstilt til vervet. Jeg kunne jo ikke si nei til dette.

Energiske Bjørg Sissel Kvannli tar imot utfordringer på strak arm, og nå tar hun altså fatt på oppdraget som en av seks medlemmer i langrennskomiteen.

Må si nei til andre verv

Det er med stor ydmykhet Kvannli, som representerer IL Varden Meråker, tar plass i komiteen som ledes av rutinerte Torbjørn Skogstad fra Balsfjord.

– Her får jeg jobbe sammen med dyktige mennesker, så det vil være lærerikt for min del. Det å få jobbe på dette nivået blir spennende og det kan helt sikkert være krevende, sier Kvannli, som er forberedt på at det vil kreve en del tid. Dermed må hun rydde opp litt i kalenderen.

– Jeg skal si fra meg enkelte verv for å få tid og mulighet til å utføre dette vervet så godt som mulig, sier Bjørg Kvannli.

Det står nemlig ikke på arbeidsoppgaver for 56-åringen. Et spesielt skoleår ved Meråker videregående skole er nettopp avsluttet. Spesielt på den måten at hjørnesteinen i bygda har tatt et langt steg internasjonalt, gjennom samarbeidet med Kina.

– Det har vært veldig krevende, men fryktelig interessant og spennende å jobbe med. Nå jobber vi med videreføring av samarbeidet, sier Kvannli.

Toppmiljø

I hverdagen er hun sjef for mange av norsk langrenns mest kjente trenernavn. Blant mange flere er Ole Morten Iversen som fortsetter permisjonen for å trene det norske kvinnelandslaget, Per Øyvind Torvik har vært trener for det slovenske landslaget, Stig Rune Kveen har vært Northug-trener og ikke minst Tora Berger og Frode Estil som er blant norsk vinteridretts største navn. Nettopp den kompetansen de besitter er viktig for Bjørg Kvannli

– Jeg befinner meg midt i et nettverk med særdeles dyktige trenere og fagfolk. Det gjør at jeg er i de miljøene det pulserer og jeg kan få masse innspill og tanker, sier Kvannli.

– Hva kan du tilføre langrennskomiteen?

– Ja, si det. For det første har jeg vært leder lenge, og jeg har hatt mange ulike styreverv opp gjennom årene. Jeg har en allsidig bakgrunn, og har bra erfaring fra drift av organisasjoner som kan være godt å ha med seg. Og ikke minst har jeg jobbet veldig mye med frivillighet, sier Bjørg Kvannli.

– Viktig å være representert

Det å få plass i langrennskomiteen er et prestisjefylt verv, og Meråker-rektoren mener også det er viktig for arbeidsplassen hennes.

– Det er viktig for skolen generelt at vi har representanter i ulike organer for å påvirke utviklingen. Vi er veldig opptatt av den idrettsmodellen vi står for, der utøveren hele tiden står i sentrum. Det dreier seg om utdanning, opplæring og idrett, sier Bjørg Kvannli.