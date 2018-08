Tilbyr å rense mer lokalt såkorn

Det står allerede tallrike gule kornåkere rundt om i landskapet på Stjørdal. Fortsatt er det god tid før innhøsting. Nå oppfordres korndyrkere å rense større mengder såkorn til bruk for neste års sesong.

Det er samtaleemne over kjøkken- og stuebordet i mange bonde- og gårdbrukerheimer. Tørken på Østlandet som også rammer kornprodusentene. Fjorårets korn som ble solgt også i Trøndelag var til dels hentet inn eksternt på grunn av redusert tilgang nasjonalt. Tilgang på såkorn har blitt noe redusert. Nå forverres situasjonen med tørken sør i landet. Skatval Landbrukslag tilbyr rensing av såkorn, og vil kunne doble antallet tonn denne høsten.

– Bestill rens nå

– Vi oppfordrer til å bestille rens av såkorn allerede nå. Det er Odd Ketil Mæhre som renser for oss i Landbrukslaget, og rensing kan bestilles via oss eller direkte til ham, sier Morten Hedstein og Mats Røkke Holm som begge arbeider på Landbrukslaget.

Det er tørken på Østlandet som nå kan gi rom for bekymring også hos trønderske kornbønder. Lokalt er det også kroner å spare på å rense eget såkorn i stedet for å importere fra andre fylker.

– Kan bli behov for å forsyne andre deler av landet

– Vi oppfordrer korndyrkere til å sortere ut sitt beste korn for rensing til såkorn. Det meste av dette vil bli benyttet lokalt, men det kan også bli behov for å forsyne andre deler av landet. Så langt vet vi ikke helt status, sier Morten Hedstein som er daglig leder ved Landbrukslaget på Skatval. Det ligger an til et normalår for korn i Værnesregionen. Landbrukslaget kalkulerer nå med en dobling av renset korn fra 200 tonn til opp mot 500 tonn sesongen 2018 i regi av deres mottak. Det er kornsortene bygg, havre og hvete som tilbys for rensing fra Landbrukslaget på Skatval.