Tilbyr klær til kvinner og barn

Sist oppdatert 05/06/2018 kl 21:40

Lions Club Stjørdal/Varnes arrangerer salg av second hand-varer i kjelleren i Domus-bygget. Torsdag åpner salget med nedprisede klær for kvinner og barn.

De har fått inn mange flotte klesplagg damene hos Lions Club i Stjørdal, og torsdag åpner de utsalget i kjelleren på Domus-bygget hvor det tidligere har vært kunstutstillinger og loppemarkeder. Kjoler, skjørt, duker, selskapskjoler og ikke minst barneklær tilbyr damene.

– Vi har fine priser på varene våre. Alt er rent og pent før salget starter, sier Sissel Sollie og Elisabeth Sletten.

De to håper i likhet med øvrige frivillige at mange tar turen ned i kjelleren under Hell Catering langs gågata. Det er første gang at damene arrangerer et slikt second hand-utsalg. Inntektene fra salget torsdag og fredag går til lokale prosjekter, som prosjekt hos Røde Kors, i Frelsesarmeen og hjelpesendinger til Estland. Klær som ikke blir solgt sendes videre til landsdeler som har stort behov for dette. Alt salg kommer godt med innen frivillig arbeid. Dørene er åpne fra 11 til 16 begge dager.