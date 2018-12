Tilbyr nye tenner på ny måte

Sist oppdatert 02/12/2018 kl 20:27

Sebastian Stefanski har tolv års utdanning og er en av Nordens fremste eksperter på sitt fagfelt. To dager i måneden er han hos Torget Tannhelse i Stjørdal og hjelper mange med å få helt nye, problemfrie tenner på plass.

– Da jeg startet her i 2014 var det ingen spesialister her. Jeg så et stort behov for å ha en spesialist som kunne hjelpe oss å fjerne tenner og sette inn nye tenner. Da tok jeg kontakt med Sebastian, forteller eier og driver av Torget Tannhelse, Arne-Henrik Finnanger.

Sjelden ekspertise

Sebastian heter Stefanski til etternavn og jobber til daglig ved sykehuset i Östersund. Han er en av få i Skandinavia med sin spisskompetanse. Kjevekirurgen driver med ekstremt finarbeid i munnen til pasientene.

– Mange kommer til oss for å få hjelp etter at de har mistet en tann eller flere. Den vanligste løsningen har vært å sette inn en bro, eller gebiss hvis du har mistet flere tenner, sier Finnanger.

Med Stefanski på laget har imidlertid Torget Tannhelse siden 2016 tilbydd implantat.

– Kort fortalt fjernes den gamle tanna helt. Når det er gjort setter jeg inn en titanskrue eller flere. Deretter lages en ny porselenstann som skrus fast i titanskruen. Ved å gjøre det på denne måten unngår vi å berøre og utfordre nabotenner, sier Sebastian Stefanski.

Skruen i titan festes gjennom et enkelt kirurgisk inngrep i kjeven.

– Hvis det er trøbbel med å få festet skruen, noe som er uvanlig, kan også Sebastian rekonstruere bein som den kan festes i, sier Finnanger.

– Økt livskvalitet

Tannlegen på Torget Tannhelse er ytterst glad for å ha Stefanski med på laget. På den måten kan han tilby pasienter nye muligheter og bedre livskvalitet.

– De som kommer til oss har ulike utfordringer. Det kan være tenner som er skadet eller slått ut ved uhell eller det kan dreie seg om sykdommer som gjør at tenner løsner, sier Finnanger.

Det vanlige tidligere har vært broløsning for enkelttenner og gebiss dersom man mangler flere.

– Med et implantat blir alt mye bedre. Mange med gebiss må tenke seg om hva de spiser og ikke minst har det estetiske følger for mange. Ved å erstatte et gebiss med implantat er det uproblematisk å spise det man vil, og man kan nyte et godt måltid uten at man frykter at gebisset løsner, sier Finnanger, som også er opptatt av at mange kan få dekket denne typen inngrep helt eller delvis økonomisk.

– Mange av våre pasienter får dekning fra Helfo for denne type behandling, og vi er tre godkjente tannleger ved vår klinikk som kan sørge for bistand i den prosessen, sier Finnanger.

Halvårsprosess

Den svenske eksperten Stefanski forteller at han har nesten utelukkende positive erfaringer med implantat-løsningen.

– Ingen i hele verden er allergisk mot titan så denne løsningen fungerer for alle. Vi kan iallfall slå fast at tett oppunder 100 prosent av de pasientene vi har behandlet har gode erfaringer med implantat, sier Stefanski.

– Hvor lang tid tar en sånn prosess?

– Hvis alt går på skinner så tar det cirka seks måneder fra vi fjerner den gamle tanna til den nye er på plass. Noen få korte behandlinger må til, sier Sebastian Stefanski.

– Og prisen?

– Implantat er dyrere enn en vanlig krone eller bro, men samtidig er dette en løsning som varer livet ut, sier tannlege Arne-Henrik Finnanger.