Tilfreds ordfører etter «toppmøte»

– Det mest gledelige er at statsministeren var tydelig på at hun ønsker en videre dialog med oss.

Meråker-ordfører Kari Anita Furunes og ni andre ordførere møtte statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Ola Elvestuen og landbruks- og matminister Bård Hoksrud for å diskutere rovdyrsituasjonen. Det er en godt fornøyd Furunes som oppsummerer møtet.

– Det var et konstruktivt møte der statsministeren innledet med at hun ville ha oss til hennes bord for å høre eksemplene våre, og hva vi mener med brudd på rovviltforvaltningen, sier Furunes.

Ordførerdelegasjonen var tydelig i møtet på at rovviltforliket ligger der, men at det er forvaltningen de ikke har tillit til.

– Vi ba om dialog framover og det aller mest gledelige var at Erna Solberg var tydelig på at det skal bli videre dialog. Vi overleverte også et notat de tok med seg tilbake for å se på våre innspill, sier Furunes. Hun setter stor pris på dialogen og måten de ble møtt på.

– Statsministeren understreket at det ligger et rovdyrforlik som skal være konfliktdempende, men at det nå ikke virker dempende. Men nå er det dialog, og vi snakker med landets øverste ledelse og deres klokskap, sier Kari Anita Furunes.