Tilhengerhjul holdt på å falle av

Sist oppdatert 17/10/2018 kl 21:21

Føreren av dette vogntoget var ikke klar over det, men de aller fleste hjulboltene på det ene tilhengerhjulet var borte. Det ble avdekket under en kontroll som Statens vegvesen hadde på E6 i Malvik onsdag.

Husk å trekke etter hjulboltene, er påminnelsen fra Statens vegvesen som omtaler dette som svært trafikkfarlig og som noe som kan forårsake en alvorlig ulykke.

Husk å etter-trekke hjulboltene. Føreren av vogntoget er nok glad for at han ble stanset i kontroll på Malvik i dag, like før hjulet på tilhengeren falt av. Dette er svært trafikkfarlig og kan forårsake en alvorlig ulykke. #trafikksikkerhet. pic.twitter.com/d4TzOhPGsb

— Statens vegvesen Trøndelag (@Utekontroll) October 17, 2018