Tiltalt for drapsforsøk etter hyttekrangel

En mann i 50-årene fra Neadalen er tiltalt for drapsforsøk etter en hendelse på en hytte i Skarpdalen i Tydal.

Hendelsen skjedde i mai i fjor. Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale mot mannen i 50-årene som skjøt mot en mann i 60-årene som befant seg inne i hytta. I følge tiltalen skal mannen ha avfyrt ett skudd med et salonggevær kaliber 22 gjennom et åpent stuevindu i hytta. Den andre mannen befant seg inne i stuen, på få meters avstand. Mannen i 60-årene ble truffet av skuddet i bukhulen og slapp dermed unna at det skadet vitale organer i kroppen.

LES OGSÅ: Mann i 60-årene skutt i Tydal

Mannen fra Neadalen er også tiltalt for å ha kjørt snøscooter mellom sin egen hytte og den andre mannens hytte mens han var påvirket av alkohol.

Det ble en relativt stor politiaksjon i forbindelse med hendelsen i Skarpdalen i fjor. Den nå tiltalte mannen ble pågrepet i sin egen hytte omtrent en time over midnatt, cirka sju timer etter at skuddet ble avfyrt.