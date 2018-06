Tjelden hekker i rundkjøringene på E6

Sist oppdatert 18/06/2018 kl 22:28

22.000 kjøretøy passerer rundkjøringen i Halsøen i løpet av ett døgn. Midt inne i rundkjøringen lever flere tjelder med små unger.

Tjelden er årets fugl 2018 kåret av Norsk Ornitologisk Forening. Trekkfuglen med det røde nebbet ankommer hver sommer til Trøndelag. Langs E6 hekker den nå i begge de store rundkjøringene langs E6 i Stjørdal.

Den gir oss tobente uten vinger et varsel om vår og sommer. Tjelden med sine trillende lyder, rødt nebb og røde føtter har tatt i bruk hekkeplasser nesten midt i veibanen. Den sorte og hvite fuglen kan opptre både urbant og være bygdenes venn. Helst er den knyttet til fjord og sjø, og fugleparet leter gjerne opp trygge hekkeplasser for egg og avkom. Hvorfor hekker de i to rundkjøringer langs Norges mest trafikkerte vei? At det er helt trygt å hekke midt i to rundkjøringer på E6 er vel heller tvilsomt, men dit kommer i alle fall ikke Mikkel Rev. Organisasjonskonsulent Morten Ree hos Norsk Ornitologisk Forening har en forklaring på fenomenet.

– Vi vet at tjeld og vipe kan hekke i noen rundkjøringer, men det er ikke et vanlig fenomen. Når det gjelder vipe og tjeld, er begge disse bakkehekkere, tjelden legger eggene nesten rett på bakken og den finner visstnok trygghet i å hekke i rundkjøringer. Rødrev, mink og andre predatorer vil nøle med å trekke ut i trafikken. Da er det større sjanse for at eggene klekker under en uforstyrret rugeprosess.

– Men det må vel være en fare for at ungene kan bli påkjørt når de skal bort fra rundkjøringen?

– Det er ganske vanlig at slike arter har stort frafall. Tjelden kan bli over 30 år gammel, den eldste som er kjent er 36 år gammel. Den eldste vipe som er registrert er 13 år gammel. Fuglene kan gjøre en vurdering av trafikken, og trolig spaserer ungene bort fra rundkjøringa om natten. Vi registrerer at det er flere unger i begge rundkjøringene to år på rad i Stjørdal. Dette er litt spesielt, sier organisasjonskonsulent Morten Ree hos Norsk Ornitologisk Forening.