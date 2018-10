To hunder er savnet

Sist oppdatert 27/10/2018 kl 20:41

To hunder har vært savnet fra Vennafjellet i Selbu siden fredag morgen. Det er en fortvilet Lillian Arntsen som forteller at hennes to Engelsk settere er savnet. Begge hundene er tisper, og er mor og datter. Tyri er sju år og Kira er åtte måneder. De er begge chipmerket og har halsbånd.

Politiet er informert om de to savnede hundene, og forsvinningen skaper stort engasjement på Facebook.

Eier Lillian Arntsen forteller at de fulgte et spor på lørdagen.

– Disse sporene havnet nedover mot Solem på Selbustrand, men der blir snøen borte. Mer vet vi ikke foreløpig, sier en fortvilet eier.

Har du opplysninger om de savnede hundene så oppfordres du til å ringe 917 27 475.