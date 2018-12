Sist oppdatert 02/12/2018 kl 11:33

63 bilførere ble kontrollert under en promillekontroll i Stjørdal søndag formiddag. Politiet hadde tatt oppstilling på E6 like nord for Helltunnelen. To av de 63 bilførerne fikk utslag på testen, men begge var under promillegrensen på 0,2.