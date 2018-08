To lag til A-sluttspill

17-årslagene til Malvik og Stjørdals-Blink er klare for 8-delsfinale i Norway Cup torsdag. De øvrige lokale lagene spiller B-sluttspill.

B-sluttspillet i verdens største fotballturnering starter onsdag. Der spiller både Remyras jenter 14, Skjelstadmarks jenter 17, Hegras gutter 16, Hommelviks jenter 19, Malviks gutter 16 og jenter 17.

Torsdag spilles 8-delsfinalene i guttenes 17-årsklasse og der skal både Malvik og Stjørdals-Blink ut i aksjon. Malvik endte som nummer to i sin innledningsgruppe. De slo Bremnes 2-1 og Hasle-Løren 3-0, mens de tapte 0-1 mot Selection Bordeaux. I 8-delsfinalen torsdag møter de Åsane.

Det lokale laget som har best resultater i innledningen er Blinks gutter 17-lag. Tre kamper, tre seire og 11-0 i målforskjell lyder godt. 2-0 over Flerkulturelt IL, 4-0 over Kolbotn og 5-0 over Harstad er resultatene så langt. Torsdag skal de i aksjon mot Gratangen i 8-delsfinale.