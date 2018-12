To førere ble fratatt førerkortet under en trafikkontroll i Ringvegen i Stjørdal onsdag. Årsaken var at begge hadde slurvet med isskrapingen og hadde for dårlig sikt gjennom frontruten. I tillegg til dette fikk også ni bilførere forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

