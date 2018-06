To skuespillere i 18 roller

Sist oppdatert 06/06/2018 kl 18:26

Den bejublede feelgoodkomedien «Stein i lomma» (Stones in His Pockets) kommer til Kimen 14. oktober.

Riksteatret har satt ingen ringere enn Erik Poppe i registolen, og to velopplagte skuespillere skal spille ikke mindre enn 18 roller, heter det i en pressemelding fra Kimen kulturhus.

En Hollywood-film skal spilles inn på et lite sted i Norge, og i likhet med en stor del av lokalbefolkningen har to rappkjeftede unge menn latt seg hyre inn som statister. Hvordan reagerer det lille lokalsamfunnet på møtet med sleipe produsenter og verdensvante divaer?

Stones in His Pockets startet som pubteater, og har siden gått for fulle hus i Londons West End og på scener over hele verden. «Gå og se, og vær forberedt på å le og bli overveldet», skrev pressen etter premieren. I Norge husker nok mange Nationaltheatrets oppsetting med Kåre Conradi og Øystein Røger i rollene, som var på turné med Riksteatret og ble sendt på NRK.

Med stjerneregissør Erik Poppe i registolen og Hallvard Holmen, kjent som Roy i NRKs «Himmelblå» og Øystein Martinsen, kjent som Kark i NRKs «Vikingane» på scenen, gjør Riksteatret Stones in His Pockets – som opprinnelig foregår i Irland – om til en filminnspilling i Nord-Norge.

Erik Poppe har førstehåndskunnskap om hva som skjer når underholdningsindustrien rykker inn med hele sitt kjempeapparat og forvandler et intetanende lokalsamfunn til en eneste stor «location». Derfor vil han også vite å ta vare på det skjøre lille alvoret som ligger under humoren.

For til sjuende og sist er Stones in His Pockets kanskje mer aktuell enn noensinne. Med sin beretning om kollisjonen mellom lokal og internasjonal kultur, og om vanlige menneskers opplevelse av ikke lenger å bli sett og hørt, griper den rett inn i dagens Norge.