Tobiaz trives godt i Gata

– Det skal være handel i en kjøpmannsgate sier innehaver av klesbutikken Tobiaz, Bente Nesgård Vold. Etter seks års drift viser fjoråret den største veksten i omsetning langs gågata.

Dame og herreklær til hverdag og fest er produktene hos Tobiaz, der innehaver Bente Nesgård Vold trives blant en oppvarmet brosteinsgate midt i Stjørdal sentrum. Fra en tilværelse som frisør tok Bente steget fra Skatval til butikken i gata, og hun har mange faste kunder innom på jakt etter både favorittklær og sko.

– Vi tilbyr klær for både henne og han med en nisjebutikk som har kunder både blant tilreisende og lokale. Butikken vår har også utvalg i sko, belter, skjerf, slips og smykker. Selv opplever jeg at det positive fokus på gågata er økende, også med fjorårets blomster som fornyes i 2019 og alle aktiviteter som skjer på torget og i gågata. Stjørdal er et handelssentrum og har fortsatt et stort potensiale for vekst. Nå håper jeg eventuelle tomme lokaler fylles raskt inn i det nye året, sier Bente Nesgård Vold hos klesbutikken Tobiaz.

– Har du inntrykk ar at kundene ønsker å opprettholde gågata som handlegate?

– Ja, det vi jeg absolutt si. Gågata tilbyr noe unikt men tåler også noen endringer. Langs gata har vi en variasjon av nisjebutikker med fokus på kvalitet med frisører og spisesteder. Nå gleder vi oss til å møte våren 2019 med nye muligheter inn i et nytt år i Stjørdal sentrum. En gate ved navn Kjøpmannsgata må jo tilby handel, sier en blid og fornøyd innehaver Bente Nesgård Vold hos Tobiaz.