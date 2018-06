Toerlaget under streken igjen

Sist oppdatert 17/06/2018 kl 19:36

Vuku klatret over nedrykksstreken og sendte Stjørdals-Blink 2 under. Tross en iherdig opphenting ble det borteseier 4-3 på Blinkbanen søndag ettermiddag.

Det så svært så lovende ut for toerlaget til Stjørdals-Blink etter første halvdel av første omgang. Det unge Blink-laget sprang over og spilte ut gjestene, og fikk uttelling da Olaf Lien Skive (19) satte inn 1-0. Men etterhvert kom betydelig fysisk sterkere og større Vuku-spillere mer og mer inn i kampen, og snudde med to mål før pausen.

Etter pausen ble det ytterligere to mål før Blink 2 fikk i gang angrepsspillet skikkelig igjen. Kaptein Iver Nordmeland Westerlund scoret to ganger helt på tampen, men nærmere kom ikke Blink. Dermed ble det null poeng for et lag bestående av Børge Sonflå fra A-stallen, keeper Andreas Vikøren og utelukkende juniorspillere.