Tøft press på de første skivene

– Jeg kjente det litt i dag ja, sier Andrea Meldal Moen etter å ha skutt fra skive 2 i eldre rekrutt-finalen.

Tre lokale skyttere lå på de tre første skivene da de eldre rekruttene skulle gjøre opp om Landskytterstevnet-seieren, men over 40 skyttere kom til finalen med fullt hus og 250 poeng. Dermed var det kanskje en «fordel» å skyte bittelitt dårligere enn de beste i innledningen.

– Var det verst å skyte eller å vente på anvisningen i dag?

– Sannelig om jeg vet. Hjertet slo godt da jeg satt og ventet, innrømmer Andrea Meldal Moen. Hun endte med 99 poeng i finalen og kjente at ett skudd glapp ut.

– Jeg vet ikke hvilket skudd det var, men det var ett som gikk ut. Det kjente jeg. Så skjøt jeg kanskje litt for fort. Jeg var ferdig da det gjensto 15 sekunder, sier Meldal Moen.

På skive 1, og med best resultat i innledningen lå Hanna Haabeth fra Aasen Skytterlag. Hun prikket inn 100 poeng og totalt 350 for tredje gang i karrieren. Med fire sentrumstreff i finalen endte hun på 20. plass. Best av de lokale ble Christopher Letnes Fjerdrumsmoen fra Stjørdal. Han skjøt 100 med fem sentrumstreff og endte på 17. plass.

– Jeg kjente ikke noe på presset og er godt fornøyd, sier Fjerdrumsmoen.

Noen erfaringer rikere lover Andrea Meldal Moen å komme enda sterkere tilbake.

– Jeg skal iallfall satse knallhardt videre, lover 13-åringen fra Skjelstadmark.