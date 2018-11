«Toilldag» hos Joker Engros

Sist oppdatert 30/11/2018 kl 14:28

– Lørdag skal vi ha «toilldag» med fantastiske priser, sier daglig leder Geir Kirkbak og selger Johannes Stokke ved Joker Engros AS i Sutterøygata 7 på Sutterøy.

Joker Engros opererer med mange vareslag. De fører blant annet rengjøringsmidler, verneutstyr, tørkepapir, høytrykkspylere, kaffemaskiner og arbeidstøy.

– Vi har laget en flott produktkatalog som presenterer våre produkter. Lørdag finner du mange produkter til svært gode priser, sier Geir Kirkbak. Han er vant til å ha mange baller i lufta med bedriftens slagord «holder deg i gang» som motto.

– Vi skal gjøre vårt beste for å leve opp til begrepet «crazy», sier Johannes Stokke som lover servering av vaffel, kaffe, gløgg og saft i tillegg til et knalltilbud med en skrallpris på toalettpapir.

Joker Engros AS ble startet på Frosta i 1997 og kjøpt opp av «Vaktmester og Renholds-service Midt-Norge» (VRM) i januar 2017. Da flyttet det Frosta-baserte firmaet virksomheten til Sutterøygata 7 i Stjørdal.

– Her er det bedre beliggenhet i forhold til leveranser og markedet generelt. Flytting var en forutsetning for overtakelse. Dagens beliggenhet er perfekt i forhold til frakt, men det er fortsatt mange bedrifter som ikke kjenner godt nok til oss og hvor vi ligger. Derfor arrangerer vi en «toilldag» på lørdag for å gjøre oss bedre kjent og få regulert lagerbeholdningen, sier Geir Kirbak.