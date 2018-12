Tok med glede trøstepremien

Klabblaget gjorde sitt beste, men var ikke helt fornøyd midtveis under pub- og quizkvelden til foreningen Alle Kan på Bjørklund.

– Vi var vel nederst på listen, men vi skylder på dårlige spørsmål, sier Linn Merethe Danielsen og Ida Østenstad, da poengene ble summert etter 20 spørsmål.

Duoen utgjorde to av åtte på laget Klabblaget, som besto av venner og kjente som gjerne ville ta turen til samfunnshuset Bjørklund lørdag for å delta på en hyggelig kveld sammen med rundt 30 andre. Nedturen midtveis tok de ikke så veldig alvorlig.

– Vi bestemte oss i dag for å delta, og det betyr at oppladningen ikke var spesielt god. Her gjelder tap og vinn med samme sinn, og vi tar gjerne trøstepremien, sier de glade venninnene, som etter quizkonkurransen kunne ta seg en svingom og synge karaoke.

Møteplass

Foreningen Alle Kan har i underkant av 25 medlemmer, og møtes to ganger hver eneste uke. Foreningen har fokus på psykisk helse og er et lavterskeltilbud for folk som sliter med ulike utfordringer.

Målet er å skape en møteplass hvor hvem som helst kan møte opp for å drikke kaffe og slå av en prat. I tillegg har de et langsiktig mål hvor de skal sette opp revy i slutten av april.

– Vi er en frivillig organisasjon som ikke mottar støtte, og gjennom et par årlige pub- og quizkvelder kan vi få noen inntekter til driften, sier Linda Mari Hogstad, leder for Alle Kan.

Totalt møtte 35 personer på Bjørklund lørdag kveld.

– Vi hadde håpet på flere. Ettersom vi arrangerte quizkvelden som et lukket selskap, hadde vi ikke annonsert på forhånd. Neste år har vi planer om å gjennomføre offentlige quizkvelder og da håper vi på fullt hus, sier hun.

Ferdig med å skrive

Siste helgen i april skal premieren på Alle Kans revy gå av stabelen, men de ivrige medlemmene er allerede godt i gang.

– Tekstene er ferdigskrevet, og vi øver på harde livet. For oss er det viktig å ha revyen å jobbe mot, samtidig som vi er en møteplass for alle som ønsker å være sosiale et par ganger i uken. Alle er hjertelig velkomne hos oss, og vi trenger også flere frivillige som kan hjelpe til med lys og lyd og mye annet i forbindelse med revyen, sier Hogstad.