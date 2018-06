Tommel opp fra ordføreren

Sist oppdatert 06/06/2018 kl 10:45

Responsen har vært overveldende etter at det ble kjent at John Reidar Halle har sådd en havreåker utenfor Kimen. Nå får han også tommelen opp fra ordføreren.

Tirsdag kveld avslørte John Reidar Halle at det som snart spirer på nordsiden av Kimen ikke er plen, men en liten havreåker. Reaksjonene etter at Stjørdals-Nytt publiserte denne saken på vår nettside tirsdag kveld har være enormt mange, og utelukkende positive. Nå får han også skryt fra ordføreren.

– Ved første øyekast framsto dette for meg som et humoristisk stunt, og som jeg umiddelbart satte pris på av den grunn. Det er bra om vi i 2018 fortsatt har rom for slikt, sier ordfører Ivar Vigdenes.

Etterhvert tenkte han litt grundigere gjennom saken og innrømmer at han bare fikk mer og mer sans for stuntet.

– Koblingen mot Kimen, såmannen Ole Vig, landbrukskommunen Stjørdal, og ikke minst annerledes-kommunen Stjørdal er jo så absolutt til stede når man får tenkt seg om. Jeg er sikker på at mange barn og familier vil kunne ha glede av å følge kornåkeren framover, sier Ivar Vigdenes, som imidlertid ikke er helt sikker på at dette blir en varig løsning.

– Dermed ikke sagt at det kanskje bør være slik i mange år, men la oss nå glede oss over spontaniteten og det som er litt annerledes. Tommel opp fra meg, slår en blidspent ordfører Ivar Vigdenes fast.

Hovedmannen John Reidar Halle holder seg unna Facebook, men har fått med seg oppmerksomheten hans havrejobb har fått.

– Jeg håper på tilgivelse fra gartneravdelingen. Om jeg får kjeft får det bare være, – nå er det gjort, sa John Reidar Halle før noen var kjent med det han hadde gjort.

Onsdag formiddag er han imidlertid temmelig trygg på at dette skal gå veldig fint.

– Jeg har forstått at det har vært mange reaksjoner og mye positivitet, så nå er det vel ingen som tør å ta meg for dette, sier en fornøyd Halle.